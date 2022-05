Hoe vliegen gigantische zwermen vogels in strakke formaties zonder te crashen? Zelfopgelegde snelheidsbeperking blijkt het antwoord te zijn

‘Home sweet home’: onderzoek toont aan dat katten meestal niet verder dan tientallen meters van huis zwerven

Het volgende scenario is kattenbaasjes hoogstwaarschijnlijk niet vreemd: je viervoeter gaat naar buiten en komt pas enkele uren later terug. Maar waar is je huisdier in de tussentijd geweest? En hoe ver weg is de kat precies van huis gewandeld? Op die vragen hebben Noorse onderzoekers een antwoord gevonden. Uit hun studie blijkt namelijk dat katten meestal niet verder dan enkele tientallen meters van huis zwerven.

29 april