Hoe ‘s werelds vreemdste zoogdier zo’n eigenaardigheid werd: wetenschappers kraken genetische code van vogelbekdier

Pairi Daiza verwelkomt nieuwe baby orang-oe­tan Mathaï

8 december Pairi Daiza kondigde vandaag met gepaste trots de geboorte aan van een nieuwe Sumatraanse orang-oetan. Het tweede jong van Ujian en Sari kreeg de naam Mathaï en is op natuurlijke wijze verwekt en geboren. Pairi Daiza telt nu zes van deze uiterst zeldzame mensapen, al zal dat niet lang duren. Er is er namelijk nog eentje op komst, want soortgenote Sinta is uitgerekend voor april.