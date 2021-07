Hoe Pol Goossen veganist werd dankzij zijn hond: “Van de ene dag op de andere dag stopte ik met alle dierlijke producten”

Klein wonder: kat overleeft instorting van flatgebouw Miami en wordt twee weken later herenigd met familie

11 juli Meer dan twee weken na de dramatische instorting van het flatgebouw in Miami is er een klein mirakel geschied. Te midden van alle wanhoop, het verdriet en de chaos, duikt Binx - een vermiste zwarte huiskat - plots op. Hij is inmiddels herenigd met zijn baasjes.