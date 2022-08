Het duivendrama van Narbonne: 20.000 duiven vermist: “We kunnen spreken van een rampvlucht”

Drama in de duivenwereld: een vlucht vanuit het Franse Narbonne is dit weekend helemaal misgelopen. Van de 26.000 geloste duiven zijn er nog maar 5.000 terug, de andere zijn volledig het noorden kwijtgeraakt in een onweer. Onder andere duivenmelker Rudi Oliviers (62) uit Kumtich is 40 duiven kwijt, en daarmee ook een hoop geld en járen werk. Hoe is dit kunnen gebeuren? “De duiven hadden nooit gelost mogen worden vrijdagochtend.”