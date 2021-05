Hereniging met ezel na lockdown ging viraal, één jaar later blikt Ismael Fernandez terug: “Mijn leven is serieus veranderd”

Een jaar geleden veroverden de Spaanse Ismael Fernandez Arias uit Malaga en zijn ezel Baldomera veel harten. In een filmpje was te zien hoe de ezel luid begon te balken wanneer hij Ismael Fernandez Arias terugzag na de eerste lockdown in Spanje. De coronapandemie kon de band tussen de twee niet stukmaken, in tegendeel. Nu, een jaar later, blikt de Spanjaard terug op het moment dat zijn leven voorgoed heeft veranderd.

Na de eerste lockdown besliste Ismael Fernandez Arias, die als persverantwoordelijke in het stadhuis werkt, om naar zijn ouders te gaan. Ze wonen in het landelijke El Borge samen met hun ezel Baldomera, ook wel Baldo genoemd. Ismael Fernandez Arias schonk het dier enkele jaren geleden aan zijn vader ter ere van zijn pensioen, maar raakte zelf enorm gehecht aan het dier. Ismael Fernandez Arias was bang dat Baldo hem na al die maanden was vergeten, maar die angst bleek ongegrond.

De innige band tussen de twee werd duidelijk toen Ismael Fernandez Aria na de lockdown opnieuw herenigd werd met 6-jarige ezel. Baldo begon luid te balken terwijl Ismael Fernandez Aria hem over zijn kop aaide. Het heuglijke moment werd vastgelegd op beeld. In een mum van tijd ging het filmpje viraal. Baldo werd wereldberoemd en kreeg zelfs een eigen Instagram- en TikTok-account.

Het filmpje, dat intussen meer dan 70 miljoen keer bekeken is, heeft het leven van de Spanjaard compleet veranderd. Niet veel later was het innige duo te zien op verschillende internationale nieuwswebsites en de nationale televisie. “Het was opvallend te zien hoe de populariteit van het filmpje zich voortdurend verplaatste van het ene naar het andere land. Waardoor het bijvoorbeeld in Argentinië pas in augustus viraal ging. Een beetje zoals de pandemie zelf die zich geleidelijk over verschillende delen van de wereld uitstrekte”, zei de man aan SUR.

De Spanjaard raadpleegde een advocaat in verband met beeld- en auteursrechten op het filmpje. Al snel volgden allerlei goodies met Baldo erop: T-shirts, tassen en zelfs mondmaskers. Dat was slechts het begin. Vervolgens kwam er een sprookjesboek voor kinderen met Baldo in de hoofdrol op de markt. “De kleine ezel Baldomera was voor ons een symbool van verzet tegen COVID-19, een verhaal van scheiding en hereniging dat velen van ons aan den lijve ondervonden met hun eigen dierbaren”, schreef uitgeverij NubeOcho. Het kinderboek ‘La burrita Baldomero’ is intussen ook al naar het Engels vertaald.

“Ik mag wel zeggen dat mijn leven serieus veranderd is met zo’n beroemde ezel aan mijn zijde”, aldus Fernandez Arias tegen World News Today. De band tussen Baldo en Fernandez Aria is niet stuk te krijgen, zelfs niet door de coronapandemie.

