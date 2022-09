Helft vogelsoorten gaat wereldwijd achteruit: gierzwaluw, watersnip en roek bedreigd

49 procent van de vogelsoorten in de wereld gaat achteruit door toedoen van de mens en de klimaatwijziging. Eén op de acht is met uitsterven bedreigd. Wereldwijd neemt slechts 6 procent van de vogelsoorten toe. De weinig opbeurende conclusies staan in het nieuwe State of the World’s Birds-rapport dat om de vier jaar verschijnt. Bij ons is onder meer de gierzwaluw bedreigd.

De uitbreiding en intensivering van de landbouw zet 73 procent van de vogelsoorten onder druk, volgens het vierjaarlijkse State of the World’s Birds-verslag van BirdLife International. De belangrijkste bedreigingen voor de vogels zijn houtkap, invasieve soorten, exploitatie van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering. Het vorige verslag uit 2018 stelde dat 40 procent van de vogelsoorten wereldwijd achteruitging. Volgens het huidige rapport is dat nu al 49 procent.

In Europa zijn er zo’n 600 miljoen vogels verdwenen sinds 1980. Dat komt overeen met 19 procent van alle vogels op ons continent. Soorten als de gierzwaluw, de watersnip en de roek kwamen vroeger veel voor - ook in ons land - maar zijn nu met uitsterven bedreigd. Akkervogels boeren het meest achteruit. Daarvan is 57 procent verdwenen door de toegenomen mechanisatie, het gebruik van chemicaliën en het omzetten van land in gewassen.

De watersnip.

In Noord-Amerika zijn er ten opzichte van 1970 maar liefst 2,9 miljard vogels minder. Dat is een vermindering van 29 procent. Down Under is 43 procent van de zeevogels verdwenen tussen 2000 en 2016.

Sinds 1500 is van minstens 187 soorten bevestigd - of wordt vermoed - dat ze zijn uitgestorven. Het gaat meestal over endemische soorten die op eilanden leefden. Maar ook op het vasteland neemt het aantal uitgestorven vogels toe, vooral dan in tropische gebieden. Zo is in Ethiopië het aantal inheemse Libenleeuweriken sinds 2007 met 80 procent gedaald.

De roek.

“We moeten de achteruitgang stoppen en beginnen met het herstel”, waarschuwt Stuart Butchart, hoofdwetenschapper bij BirdLife International. “Onze toekomst en die van de vogels wereldwijd hangt ervan af. Als we het weefsel van het leven blijven ontrafelen, blijven we onze eigen toekomst in gevaar brengen.”

Het rapport is samengesteld op basis van andere studies. Vogels zijn de best bestudeerde groep op aarde en geven zo ook een beeld van de toestand van de natuur in het algemeen. “Vogels kunnen ons iets leren over de toestand van de planeet. En wat ze zeggen is dat het slecht gaat met de natuur. Vele soorten gaan achteruit”, aldus nog Butchart.

Toch is er ook beter nieuws. Volgens BirdLife is met het beschermen van vogels vermeden dat er tussen 21 en 32 vogelsoorten zouden zijn uitgestorven sinds 1993.

De gierzwaluw.