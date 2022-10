Helen, de tweede oudste gorilla ter wereld en de oudste van de VS, overleden op 64-jarige leeftijd

Helen, die bekendstaat als de tweede oudste gorilla ter wereld en de oudste gorilla in de Verenigde Staten, is niet meer. Het geliefde bejaarde dier is afgelopen vrijdag gestorven op de gezegende leeftijd van 64 jaar, laat de zoo van Louisville weten.

Medewerkers van de dierentuin laten weten dat de levenskwaliteit van Helen de laatste maanden door haar hoge ouderdom langzaam maar zeker minder en minder werd, waardoor uiteindelijk vrijdag de moeilijke beslissing is genomen om haar in te laten slapen. De oude gorilla had onder meer last van artritis en tandproblemen, maar het grootste probleem was dat ze recent ook werd geconfronteerd met evenwichtsproblemen en tremor (beven), waardoor ze begon te vallen en haar dagelijks welzijn sterk werd beïnvloed. Daarvoor had Helen tijdens haar lange leven vooral een “opmerkelijk goede gezondheid” gehad.

“Grand Dame”

Helen, die liefkozend de “Grand Dame” van de zoo werd genoemd, was bijzonder geliefd. Ze maakte veel indruk op bezoekers met haar sterke en eerlijke persoonlijkheid en haar lange levensduur. Haar aandoenlijke fascinatie voor mensenkindjes zorgde decennialang voor een lach op het gezicht van de gezinnen die haar kwamen bewonderen. Ze was mama van 3, grootmoeder van 17, overgrootmoeder van 21, betovergrootmoeder van 8 en - jawel - oudbetovergrootmoeder van 1. Twee van haar nakomelingen, achterkleinkind Bengati en achter-achterkleinkind Kindi, verblijven ook in de zoo van Louisville.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Veel geleerd

“Afscheid moeten nemen van een speciale gorilla als Helen valt ons ontzettend zwaar, maar het is vaak het laatste en mooiste wat we voor onze dieren kunnen doen”, stelt zoodirecteur Dan Maloney. “Dat Helen zo oud is kunnen worden, is dankzij haar uitstekend sterke gestel en wil, maar ook dankzij de uitstekende zorg en toewijding die ze de afgelopen twintig jaar hier van haar team verzorgers heeft gekregen.” De directeur noemt de gorilla “één van ons meest geliefde ambassadeurs”. “Ik weet dat iedereen haar enorm zal missen.”

“Helen was een legende en ze verdiende het allerbeste”, laat dierenarts Dr. Zoli Gyimesi van de Louisville Zoo nog weten. “Naast het personeel van de dierentuin dat dagelijks voor haar zorgde, had ze ook haar eigen tandarts, cardioloog, gynaecoloog, neuroloog en orthopedist/pijnmanager. Helen heeft ons veel geleerd over gorilla’s en de zorg voor bejaarde gorilla’s. Ze was een onafhankelijke geest maar ook een belangrijk en integraal lid van haar gorillafamilie. Haar nalatenschap leeft voort.”

Volledig scherm Helen stond onder meer bekend om haar fascinatie voor kindjes. © Louisville Zoo

Fatou uit Berlijn

Helen, een westelijke laaglandgorilla, werd in het wild geboren in Kameroen in West-Afrika, ergens in januari 1958. Sinds 2002 verbleef ze in de Louisville Zoo in Louisville, Kentucky, daarvoor had ze een tijdlang vertoefd in de Lincoln Park Zoo in Chicago, Illinois. Volgens de zoo van Louisville wordt een vrouwelijke gorilla in gevangenschap gemiddeld ongeveer 39 jaar oud. Met haar 64 jaar op de teller was Helen de oudste gorilla in de VS en de tweede oudste gorilla ter wereld.

Fatou, een westelijke laaglandgorilla uit de zoo van Berlijn, is de oudste gorilla ter wereld. Fatou blies in april van dit jaar 65 kaarsjes uit. Dat werd onder meer gevierd met een heerlijke fruittaart.

Volledig scherm Beelden van Fatou, de oudste gorilla ter wereld, die in april dit jaar haar 65e verjaardag vierde in de zoo van Berlijn. © ANP / EPA

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS