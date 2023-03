Hartverscheurend: beelden tonen hoe vrouw hond in vuilniscontainer gooit

De vrouw gooide de hond in de vuilniscontainer op een onbewaakt moment. Een buurtbewoner die later zijn afval wilde weggooien in diezelfde container, trof het hondje aan. “Het dier was in zeer slechte gezondheid, maar dankzij de hulp van onze agenten herstelt hij nu”, aldus de stadspolitie. Dierenmishandeling is een misdaad, benadrukten ze in een Instagrampost. Daarom roept de politie de bewoners op om elke vorm van dierenmishandeling te melden. Via camerabeelden hoopt de politie nu te kunnen achterhalen wie de vrouw is die de hond achterliet.