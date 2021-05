Haaien gebruiken magnetisch veld van aarde als gps

Zwaan verlost van zwarte sok over de kop: “Dwaze grap had haar dood kunnen betekenen”

6 mei Een vreemd geval van dierenmishandeling in het Verenigd Koninkrijk. Een witte zwaan werd er aangetroffen met een zwarte sok over haar kop en hals getrokken. Het arme dier had volgens de Britse politie kunnen stikken of verhongeren, maar werd gelukkig gered.