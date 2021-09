Grote ivoorsnavelspecht en 22 andere diersoorten waarschijnlijk uitgestorven in de VS

Onder de 23 soorten waarvan nu wordt voorgesteld om ze tot uitgestorven te verklaren, zitten een vleermuis, 11 vogels, acht zoetwatermosselen, twee vissoorten en een bloeiende plant in de muntfamilie, aldus de U.S. Fish and Wildlife Service.

“Vogel van God”

De ivoorsnavelspecht, voor vogelaars ook wel bekend als de "vogel van God", was de grootste specht van Amerika. Maar de houtkap in oerbossen in het zuiden van de VS heeft zijn habitat vernietigd. De laatste bekende waarneming was in 1944 in het noordoosten van de zuidelijke staat Louisiana, aldus de dienst. Een waarneming uit 2004 wordt sterk betwist, het zou hoogstwaarschijnlijk gaan om een andere spechtensoort.