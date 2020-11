Grootste olifantenkudde van Europa breidt uit: Pairi Daiza verwacht alweer babyolifantje

Prachtig schouwspel: recordaan­tal buizerds over België getrokken woensdag (en er komen er nog)

15 oktober Ongewoon hoge aantallen buizerds zijn woensdag over België getrokken, zelfs in flinke groepen. Op de telpost Averbode Bos en Heide werden 778 dieren geteld, een nieuw Belgisch record volgens Natuurpunt. "Kijk omhoog, want de buizerdtrek is prachtig om zien", klinkt het.