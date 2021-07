Grizzlybeer die natuurlijke dood stierf plots onthoofd en ontklauwd aangetroffen in Yellowstone National Park

Milieuautoriteiten in de VS hebben een onderzoek ingesteld nadat een grizzlybeer onthoofd en ontklauwd is teruggevonden ten noorden van Gardiner, Montana. De 25 jaar oude beer woonde in het Yellowstone National Park en was vermoedelijk een natuurlijke dood gestorven, maar toen parkrangers het dier de volgende ochtend wilden bergen, troffen ze hem zwaar verminkt aan. Het incident zorgt voor veel verontwaardiging.

Parkrangers van Yellowstone National Park hadden het levenloze dier op 10 juni aangetroffen. De beer was aangespoeld aan de Yellowstone River en lag op een stuk met stenen aan de rand van het water. De volgende ochtend zouden de medewerkers terugkomen om het machtige beest weg te halen.

Maar toen ze de volgende dag aankwamen, ontdekten ze tot hun grote ontzetting dat het lichaam van de mannelijke grizzlybeer niet meer intact was. Het hoofd en de klauwen van de beer waren tijdens de nacht verwijderd.

Bedreigd

Er is een onderzoek opgestart om de verantwoordelijken te vinden, zo blijkt nu. Grizzlyberen in Yellowstone zijn immers onder de Endangered Species Act een beschermde diersoort. De US Fish and Wildlife Service meldt dat het illegaal is om op deze beren te jagen en ze te verwonden, lastig te vallen of te doden, behalve in gevallen van zelfverdediging of om anderen te verdedigen. Ook lichaamsdelen van beren verwijderen is een duidelijke schending.

Souvenir

“Ik denk dat sommige mensen blijkbaar het verlangen hebben gevoeld om het hoofd en de klauwen als een soort souvenir mee te nemen”, zegt grizzlyspecialist Kevin Frey van de parkdiensten in Montana aan Mountain Journal. “Maar wat ze hebben gedaan — of ze het nu beseffen of niet — is een heel ernstige zaak en is strafbaar.”

“Het maakt geen verschil of een persoon op een beer jaagt om het dier te doden of om zijn huid en klauwen als trofeeën te bemachtigen, of een persoon een dode grizzly tegenkomt en dan besluit delen mee te pakken. Het is een federaal beschermde soort en het is illegaal.”

Volledig scherm Een vrouwelijke grizzlybeer en haar berenjong in Yellowstone National Park, archiefbeeld. © AFP

Verdronken?

Het is nog niet duidelijk hoe het komt dat de beer, een bekende inwoner van het park en getagd met nummer 394, vorige maand is aangespoeld. Volgens Frey is het mogelijk dat de beer is verdronken, deels door zijn ouderdom. In het wild kunnen de dieren een leeftijd halen van zo’n 25 jaar, heel soms rond de 30. “Beren worden oud, vaak met artritis en pijn”, legt Frey in dat verband uit. Hoewel het niet zeker is wat er is gebeurd, is het “een feit dat oudere dieren niet meer even atletisch zijn en kunnen bezwijken in hoog water”.

In april kwam Yellowstone National Park in het nieuws nadat een man was gestorven na een aanval van een grizzlybeer in het park. De 40-jarige Amerikaan Charles Mock was aan het vissen in een bosgebied nabij de Madison River toen hij werd aangevallen. Vermoed wordt dat die beer waarschijnlijk zijn eten, een karkas van een eland, probeerde te verdedigen toen hij Mock plots zag zitten.

In de grote regio rond Yellowstone leven volgens de National Park Service meer dan 700 grizzlyberen. Zo’n veertig jaar geleden waren dat er, onder meer door overbejaging, nog maar 136. Dodelijke aanvallen zijn heel zeldzaam. Sinds 2010 zijn er acht mensen gedood in het gebied, meldt ‘USA Today’.

