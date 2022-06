Geweldig jaar voor ooievaars: meer dan 250 jongen geboren in Planckendael, Pairi Daiza en Zwin

De ooievaar stierf op het einde van de 19de eeuw nog uit in België, maar in de tweede helft van de vorige eeuw werd het dier op de bovenvermelde plaatsen weer vrijgelaten in het wild. In het begin groeide de populatie maar langzaam, maar tijdens de voorbije twintig jaar kwam daar verandering in.

Dierenpark Planckendael verwacht dit jaar een 150-tal ooievaarsjongen. Woensdag begonnen de verzorgers met het ringen van de ooievaarskuikens. Ze telden 86 nesten, vier meer dan vorig jaar. En ook het aantal succesvolle nesten ligt hoger, want heel wat dierenkoppels hebben zich dit jaar voortgeplant.

Planckendael beschikt momenteel over een kolonie van zo’n 200 volwassen dieren. Ooievaars zijn nesttrouw, dus de meeste komen elk jaar terug. “Vorig jaar hadden we een heel natte periode en waren er wat minder nesten, maar dit jaar was er een lange droge periode en blijkbaar hebben de dieren daar heel weinig last van gehad”, klinkt het bij woordvoerster Amanda Wielemans.

Volledig scherm In dierenpark Planckendael worden de ooievaars momenteel geringd. © David Legreve

Ook in Pairi Daiza kunnen ze mooie cijfers voorleggen. Daar tellen ze 101 pasgeboren ooievaars. “We hebben er zopas 43 geringd en daarmee komen we dit jaar ruimschoots aan een record”, meldt woordvoerder Sven Watthy aan HLN. “Dat is te danken aan het zachte weer in de maand mei.”

Nog beter nieuws is dat er vijf nieuwe nesten gespot zijn op een totaal van 35. “Dat is een ongeziene stap vooruit en betekent dat nieuwe, jonge koppels zich voor de komende jaren gevestigd hebben in Pairi Daiza. Doorgaans bezetten dezelfde ouders gemakkelijk tien jaar of langer hetzelfde nest”, zegt hij nog.

Volledig scherm Een ooievaar in Pairi Daiza. © Pairi Daiza

De derde grote hotspot voor ooievaars in ons land is Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Daar zijn vandaag 16 van de 18 ooievaarsjongen geringd. Ook daar zijn het er meer dan de voorbije jaren.

Dit jaar zijn er zestien bezette ooievaarsnesten geteld in het park. Dat is het hoogste aantal van de voorbije vijf jaar. Op een aantal nesten bevinden er zich jongen die nu nog te klein zijn om te ringen. Het Zwin Natuur Park zal ze later nog voorzien van een ring.