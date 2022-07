GETEST. Zijn varkens meer op hun gemak wanneer ze op stal naar muziek luisteren? “Johan Verminnen vinden ze geweldig”

‘Lelijk’ zijn heeft grote gevolgen voor koraalrif­vis­sen: bepaalde soorten dreigen sneller uit te sterven door minder fraaie uiterlijk

Rifvissen, koraalvissen of koraalrifvissen zijn er in verschillende maten, vormen en kleuren. De ene ziet er daardoor al wat fraaier uit dan de andere en dat heeft meteen ook gevolgen voor hun overlevingskansen. Zo blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het vaktijdschrift PLOS ONE.

13 juni