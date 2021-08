Gestrande orka overleeft nadat mensen urenlang water over dier heen gieten

Het was donderdagochtend dat zeelui de zes meter lange jonge orka plots zagen liggen op de rotsen van Prince of Wales Island. Het eerste telefoontje bij de Amerikaanse kustwacht liep binnen rond 9 uur. Het dier lag ruim een meter boven de waterlijn en er cirkelden al vogels in de buurt, wachtend op de kans om aan te vallen.

Kapitein Chance Strickland en zijn bemanning gingen snel voor anker, joegen de vogels weg en begonnen zeewater over het dier heen te gieten, in een poging om het nat te houden. De koele mist zorgde ervoor dat het niet oververhitte. Al snel kwamen nog andere zeelui aan wal met emmers om te helpen.

Zeewater

Even later arriveerden wildlife officials en die namen het werk over. Zes uur nadat het dier voor het eerst was opgemerkt, was het zeewater hoog genoeg gestegen dat het weer kon wegzwemmen. “Het bewoog eerst een beetje traag en bleef wat rondhangen”, aldus de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), een instantie die zich bezighoudt met oceanografie. “Daarna zwom het dier weg.”