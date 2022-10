Gestrande orka Cadzand was ernstig ziek en had al dagen niets gegeten

De orka die afgelopen weekend tot twee keer toe aanspoelde op het strand van Cadzand, net over de grens in Nederland, en vervolgens overleed, was ernstig ziek en verzwakt. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Verschillende organen van het dier waren ontstoken, meldt de universiteit, die de orka onderzocht. Ook kampte het dier met een ernstige tandvleesontsteking en had het al dagenlang niets meer gegeten.

De orka, een vrouwtje van 2.000 kilo en ruim 5 meter lang, was er werkelijk zeer slecht aan toe, zo blijkt.



“Alle tanden van de orka zaten los en waren aan het rotten. Het dier moet zeker met eten echt pijn hebben geleden”, zegt bioloog Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht. De hartklep, het hersenvlies en het geslachtsorgaan van de orka waren ontstoken. Volgens de universiteit staat vast dat het om een ernstig ziek en verzwakt dier ging. Het levend stranden is de orka uiteindelijk fataal geworden.

Afgedwaald

Wageningen Marine Research, dat meedeed aan de studie naar de doodsoorzaak, constateerde dat de maag van de orka helemaal leeg was. “We vonden alleen een klein plastic vel in haar maag, maar dat had geen invloed op de doodsoorzaak. De ruim dertig meter lange darm was ook leeg. Deze orka had dagenlang niets meer gegeten”, aldus bioloog Mardik Leopold.

Spanje

De orka werd herkend door een Spaanse dierenwelzijnsorganisatie die op basis van beeldmateriaal kon melden dat het dier al drie jaar niet meer gezien was voor de Spaanse kust. De vrouwelijke orka moet minimaal 20 jaar oud zijn geweest en was nog niet eerder zo ver in het noorden waargenomen.

“Het is mogelijk dat ze door de ziekte en verzwakking is afgedwaald van haar normale omgeving”, stelt de universiteit. Op het strand in Cadzand eindigde uiteindelijk haar leven. Aanvullend onderzoek volgt nog.

De orka spoelde vorige week zaterdag twee keer levend aan op het Nederlandse strand, maar overleed in de avond, ondanks alle reddingsacties. Zondagochtend werd het dier overgebracht naar de Universiteit Utrecht. Vrijwel alle zeedieren die aanspoelen in Nederland, maar ook dierentuindieren die in het land overlijden, belanden op de snijtafels van de faculteit Diergeneeskunde van de universiteit voor onderzoek.

Het skelet van de in Cadzand gestrande orka zal worden geconserveerd door het Leidse museum Naturalis.

Zelden

Het gebeurt zelden dat een levende orka aanspoelt aan de Nederlandse kust. De laatste keer was in 2010, toen orka Morgan verzwakt uit de Waddenzee werd gehaald. Het dier verbleef even in het Dolfinarium maar werd uiteindelijk overgebracht naar Tenerife.

