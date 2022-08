Geliefde walrus Freya afgemaakt in Noorwegen nadat opdringerige fans haar niet met rust lieten

Update Witte dolfijn die uit Seine werd gehaald, geëuthana­seerd na ademha­lings­pro­ble­men

De witte dolfijn of beloega die in de Seine rondzwom is vandaag gestorven. Dat melden de Franse autoriteiten. In een laatste poging om het dier te redden, heeft men de dolfijn uit de Seine gehaald om deze naar de zee te transporteren. De beloega begon moeite te krijgen met ademhalen waardoor experts besloten om het dier te laten inslapen.

10 augustus