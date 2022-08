Gedesoriënteerde berenwelp uit de nood geholpen door parkwachters nadat ze te veel hallucinogene honing had gegeten

Onwel na detoxkuur, en enkele uren later was ze dood: Nederlands gerecht onderzoekt overlijden van Belgische (35)

Het Nederlandse gerecht is een onderzoek gestart naar het overlijden van de Antwerpse Tinne G. (35). De vrouw nam deel aan een detoxkuur in een plattelandsdorpje in het Nederlandse Gelderland toen ze onwel werd, in bed werd gelegd en uren later levenloos aangetroffen werd. Zaterdag werd ze begraven: “Tinne, we moeten je vrijlaten, spreid je vleugels en vlieg.”

