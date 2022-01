Gedeelde voogdij voor huisdieren bij scheiding baasjes in Spanje

Wie krijgt Fifi? Ex-kop­pels kiezen vaker voor co-ouderschap over hun huisdieren. “Wij wilden onze twee honden niet uit elkaar halen”

In het Verenigd Koninkrijk en Amerika zijn pet-nups in opmars: afspraken over huisdieren worden steeds vaker opgenomen in het huwelijkscontract. In ons land is dat moeilijker, maar ook hier zijn huisdieren een belangrijk discussiepunt bij relatiebreuken. De Vlaamse schlagerzanger Christoff en zijn ex Ritchie kozen onlangs voor co-ouderschap over hun geliefde viervoeters. En ze zijn niet alleen: ook Chris en Sonja troffen die regeling voor hun Tibetaanse terriërs Imchi en Yuna. Een echtscheidingsadvocate en hondenpsycholoog nemen de trend onder de loep.

25 juni