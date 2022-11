Gedaan met haaienvinnensoep. Handel in bedreigde haaiensoorten aan banden gelegd

IN BEELD. Honden in gekke halloween­kos­tuums toveren lach op ieders gezicht

Zelfs al ben je niet de allergrootste fan van Halloween, honden of verkleedpartijtjes, de jaarlijkse ‘Halloween Dog Parade’ in New York City is simpelweg dolle pret. Kijk maar eens hoe goed deze koddige viervoeters zich van hun meest ludieke kant laten zien. Echt een feelgood-parade vol grappige en soms ronduit hilarische halloweenkostuumpjes.

25 oktober