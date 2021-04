GAIA wil dat dierproeven op gezonde honden en katten verboden worden

In 2019 werden 1.302 proeven op beagles uitgevoerd in België. De dieren worden onder meer gebruikt om implantaten op uit te testen. Indien de implantaten niet veilig verwijderd kunnen worden, worden de beagles na afloop van het experiment gedood. Ook worden honden bewust ziek gemaakt of een letsel toegebracht om kennis op te doen over die ziekte of letsel en worden er chemische stoffen op de dieren getest. GAIA roept de ministers van Dierenwelzijn - Ben Weyts (N-VA), Bernard Clerfayt (DéFI) en Céline Tellier (Ecolo) - op om deze praktijken niet langer toe te laten. Enkel proeven in het belang van zieke honden en katten zijn volgens de organisatie nog aanvaardbaar.

Om de aandacht te vestigen op de vele honden, en in mindere mate katten, die nog worden gebruikt als proefdier, organiseert GAIA een symbolische terugroepactie. “Hiermee willen we duidelijk maken dat het evengoed jouw hond had kunnen zijn, met een implantaat of om stoffen op te testen. Zoiets wil je je eigen hond of kat niet aandoen. Maar onbekende, kerngezonde honden of katten - waarmee je geen band hebt - die zomaar als proefdier ziek gemaakt worden of gelijk welk leed wordt toegebracht, hebben fundamenteel dezelfde noden en behoeften als jouw dieren en evenveel recht op een goed leven”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.