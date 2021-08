Franse zoo verwelkomt twee babypanda’s

In de dierentuin van Beauval in Frankrijk zijn twee babypanda’s geboren. Dat meldt de Franse zoo vandaag in een persmededeling. De tweeling verkeert in goede gezondheid.

Huan Huan, wat Chinees is voor ‘gelukkig’, gedroeg zich sinds gisteren onrustig. Deze ochtend was het eindelijk zover. De reuzenpanda zette een tweeling op de wereld. Het publiek krijgt de baby’s nog niet onmiddellijk te zien. Ze liggen momenteel in een couveuse en worden bij de moeder gebracht om gevoed te worden.

“De eerste tien dagen vormen een cruciale periode”, vertelt Baptiste Mulot, de hoofddierenarts van de zoo. “Maar de twee kleintjes zijn sterk en hun moeder stelt het ook goed.”

Volledig scherm Huan Huan houdt haar jong vast. © AFP

Een volwassen vrouwtjespanda, die een draagtijd heeft van 140 dagen, kan maar liefst 125 kilogram wegen. Het gewicht van een babypanda varieert bij de geboorte tussen 100 en 180 gram.

Momenteel zijn er nog geen namen voor de baby’s. Volgens de traditie worden die gekozen door de Chinese First Lady.

Volledig scherm © AFP

Het is niet de eerste keer dat Huan Huan zwanger was. Vier jaar geleden beviel ze eveneens van een tweeling, maar slechts een mannetje was levensvatbaar.

De vrouwtjespanda werd in 2012 samen met haar partner Yuan Zi vanuit China naar de Franse zoo gebracht. Frankrijk was vol lof over hun komst. “Een teken van een groeiende band tussen Parijs en Peking”, klonk het toen.

Sinds 2016 staan reuzenpanda’s niet meer op de rode lijst van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Wat betekent dat ze officieel “niet meer met uitsterven worden bedreigd”, maar wel nog “kwetsbaar” zijn. Het aantal reuzenpanda’s is namelijk iets toegenomen de afgelopen jaren. Naar schatting leven ongeveer 1.864 panda’s in het wild.

