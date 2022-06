Franse douane ontdekt vier alligators in bestelwagen van Duitsers

Leefgebied wolven breidt uit: eerste wolf in meer dan 150 jaar in Oost-Vlaanderen

Het gebied in Vlaanderen waar wolven zijn waargenomen, is opnieuw wat ruimer. Dit voorjaar is voor het eerst in meer dan 150 jaar de aanwezigheid van een eerste wolf ten westen van de Schelde bevestigd, in de buurt van Lokeren (Oost-Vlaanderen). Afgelopen winter waren er verder minstens drie verschillende wolven op bezoek in de provincie Antwerpen. Dat meldt het Instituut Natuur- en Bosonderzoek (INBO) vrijdag op basis van genetische analyses.

