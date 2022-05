Franse autoriteiten gaan verzwakte orka in Seine naar zee proberen lokken door middel van geluidsprikkels

UpdateDe Franse autoriteiten gaan de verdwaalde orka die sinds enkele weken in de Seine rondzwemt terug naar de zee proberen te gidsen met behulp van geluidsprikkels. “Er is gekozen voor een voorzichtige interventiemethode”, meldt de prefectuur van het Franse departement Seine-Maritime. Aangezien de gezondheidstoestand van het dier er niet goed uitziet, zal er een poging worden ondernomen om het leven van de orka te redden.

De Franse schipper Clément Thomas spotte de orka, die ongeveer vier meter lang is, begin april voor het eerst voor de kust van Normandië. Ondertussen is het dier al zeker tot in de gemeente Yainville, zo’n 60 kilometer landinwaarts, gezwommen.

Volgens de expertengroep ‘Groupe d’Étude des Cétacés du Cotentin et des mammifères marins de la Mer de la Manche’ (GECC) zou de orka vrij jong zijn en is het mogelijk dat hij verstoten is door zijn kudde of zich isoleerde omdat hij ziek was. Experten maken zich dan ook zorgen om de gezondheid van het dier, die sterk achteruit lijkt te gaan. Volgens GECC-oprichter Gérard Mauger zou de orka vermagerd zijn en een schimmelinfectie hebben. “Als orka’s niet meer in hun kudde zitten, zijn ze min of meer gedoemd”, zei hij eerder aan de Franse nieuwssite ‘Actu’.

Orka’s komen gewoonlijk voor aan de kusten van Schotland, IJsland en Noorwegen en verder naar het zuiden, in de Atlantische Oceaan en in de Golf van Biskaje.

Herbekijk: Orka zwemt sinds april in Franse Seine

“We moeten snel zijn”

Na een overleg tussen de prefectuur en nationale en internationale maritieme experten is nu besloten om een reddingsactie op poten te zetten. Daarvoor zullen geluidsprikkels, meer bepaald geluiden van een orkapopulatie, worden ingezet om de aandacht van het dier te trekken en het zo weer naar zee te leiden. De geluiden zullen uitgezonden worden met behulp van een drone, die de orka vanop een afstand van enkele honderden meters zal volgen.

“Deze reddingsactie zorgt ervoor dat er geen schepen in de onmiddellijke omgeving van het dier nodig zijn, want dat zou de orka veel stress bezorgen en zou zijn overlevingskans verkleinen”, stelt de prefectuur in een verklaring. “Het zou ook de veiligheid van onze redders in gevaar brengen”, klinkt het voorts.

Muriel Arnal, de voorzitter van de Franse dierenrechtenorganisatie ‘One Voice’, onderlijnde eerder al de urgentie van de reddingsactie. “We moeten snel zijn”, benadrukte ze.