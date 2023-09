Flamingo’s duiken na 100 jaar weer op in Florida dankzij wind van orkaan Idalia

De takahē is terug: bijna uitgestor­ven, maar nu loopt deze prachtige vogel opnieuw rond in Nieuw-Zee­land

De takahē, zoals hij in het Maori wordt genoemd, is een bijzonder kleurrijke verschijning. Nog niet zolang geleden dacht men dat de bijzondere loopvogel uit Nieuw-Zeeland uitgestorven was, net zoals de dodo. Maar nu kan je hem opnieuw in het wild tegenkomen op het Zuidereiland. Een overwinning voor het natuurbehoud van Nieuw-Zeeland.