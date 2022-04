Fatou, de oudste gorilla ter wereld, blaast 65 kaarsjes uit

Gedood voor ogen van bezoekers: hoe 'plagerij' van aapje Fito verkeerd afliep

In dierenpark Pairi Daiza heeft een gorilla afgelopen zaterdag een kleine aap gedood, voor het oog van bezoekers. Slachtoffer Fito, een kuifmangabey, was de zilverrug Nasibu aan het plagen. Fito plaagde al jaren gorilla’s, want in Pairi Daiza delen die dezelfde biotoop. Maar Nasibu was nieuw in de zoo, schrok en beet. Na internationaal overleg is besloten de twee apensoorten niet uit elkaar te halen.

15 april