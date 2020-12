Extreem zeldzame witte kiwi overleden in Nieuw-Zeeland

Kwart miljoen mensen mishandeld in Nieuw-Zeelandse kerk- en staatsin­stel­lin­gen

16 december Meer dan een kwart miljoen kinderen, jongeren en kwetsbare volwassenen zijn in de afgelopen decennia mishandeld of misbruikt in zorginstellingen van de Nieuw-Zeelandse overheid of kerkelijke zorginstellingen, schat een onderzoekscommissie in een rapport dat vandaag naar buiten is gekomen.