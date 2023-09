Europese Commissie denkt erover wolf minder strikt te beschermen

Deze ‘wespen­vriend’ verzamelt duizenden wespen in zijn tuin: “ik ben al 12 nesten bij mensen gaan weghalen deze zomer”

De meeste mensen met een wespennest in hun huis of tuin laten dat snel door een bestrijdingsbedrijf verdelgen. Dat geldt niet voor de Nederlander Sjoert Fleurke. Hij heeft deze zomer, net als voorgaande jaren, al verschillende nesten in zijn tuin hangen. Allemaal bij andere mensen weggehaald om verdelging te voorkomen. “Op een gegeven moment reed ik midden in de nacht vanuit Amsterdam met vier wespennesten in mijn auto terug naar Groningen”