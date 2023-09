Europa wil bescherming van wolf beperken, maar daar komt meteen kritiek op: “Wie zomaar een wolf afschiet, brengen we voor de rechter”

KIJK. Na “mentaal uitputten­de” uren vangen jagers recordbre­ken­de alligator in de VS

Vier jagers in de VS hebben afgelopen weekend de grootste alligator in de geschiedenis van Mississippi gevangen. Het gigantische beest weegt meer dan 350 kilo en is maar liefst 4,5 meter lang. Het dier werd gevangen in een gebied waar vergunningen worden aangevraagd voor de jacht op alligators.