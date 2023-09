Europa waarschuwt voor oprukkende wolven en denkt erover om dier minder strikt te beschermen

Von der Leyen roept de lokale en nationale autoriteiten in de Europese lidstaten op om “waar nodig” actie te ondernemen tegen de wolf. “Inderdaad, de bestaande Europese wetgeving laat hen dat toe.”

Tegelijk vraagt ze de lokale gemeenschappen, wetenschappers en andere actoren om tegen 22 september 2023 geactualiseerde data door te sturen over de aanwezigheid van wolven en hun impact. Op basis van die info zal de Commissie beslissen of het opportuun is om de wetgeving die de bescherming van de wolf regelt, aan te passen. Als dat nodig is, is ze bereid extra flexibiliteit in te bouwen, “in de context van de evolutie van deze soort”. Dan moeten de gemeenschappen die met de aanwezigheid van de wolf geconfronteerd worden, “waar nodig actie kunnen ondernemen”. Von der Leyen is bereid daar Europese financiering tegenover te zetten.

Steeds meer in conflict

De wolf is een inheemse diersoort in Europa, vormt een integraal onderdeel van zijn natuurerfgoed en speelt dan ook een belangrijke rol in zijn ecosystemen, zegt Von der Leyen. Maar in regio’s waar het dier lange tijd afwezig is geweest, komt het nu steeds meer in conflict met lokale landbouwers en jagersgemeenschappen, zeker op plaatsen waar maatregelen om aanvallen op veestapels niet breed geïmplementeerd zijn, zo zegt ze.

Bij ons

Sinds de zomer van 2011 komen er ook in België en Nederland opnieuw wolven voor, na een afwezigheid van meer dan een eeuw. Sinds vorige week zijn er in Vlaanderen officieel twee ‘wolventerritoria’. Naast Limburg, waar al enkele jaren een roedel leeft, heeft wolvin Emma zich nu definitief gevestigd in het noorden van de provincie Antwerpen.

Volledig scherm Wolvin Emma © Peter Symens / Welkom Wolf

Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) is blij dat de Commissie overweegt de beschermingsstatus van de wolf te wijzigen. “De toenemende aanwezigheid van wolven in onze Europese gebieden drukt op onze landbouwgemeenschappen. Ik heb steeds gepleit voor een objectieve herziening van de beschermingsstatus en voldoende middelen voor onze boeren en burgers om zich te kunnen weren tegen de wolf”, reageert ze.

Vautmans is naar eigen zeggen niet tegen de wolf, “maar de instandhouding van de wolf op pan-Europees niveau rechtvaardigt een verlaging van de beschermingsstatus”.

