EU-Hof van Justitie veroordeelt Franse vogeljacht met lijmstok

Onze reporter mee op boogjacht in de Ardennen: “De nabijheid van het dier dat je doodt: dát maakt het zo aantrekke­lijk”

2 augustus In Vlaanderen zijn er 15.000 jagers. Een kleine 300 van hen gebruiken geen geweer, maar trekken de bossen in met pijl en boog. Vaak in Wallonië of Frankrijk, want bij ons mag het niet. Reporter Dietert Bernaers mocht een avond mee 'aanzitten', vijf meter hoog in een boom. "Halfdronken, schietgrage cowboys moeten eruit. Pas dan zal de jacht weer aanvaard worden."