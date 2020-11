Enige nog levende witte giraf uitgerust met gps

Studie: “Koeien ontspannen zich als mensen zachtjes tegen hen praten”

18 oktober Vriendelijke woorden zijn goed voor koeien. Vooral als die rechtstreeks worden uitgesproken door mensen die naast hen staan in plaats van via een bandopname. Dat blijkt uit een studie, die de invloed van spreken en aaien op de dieren heeft onderzocht en is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Psychology.