Elke dag worden 2 honden in beslag genomen. “Ze zijn blind, verlamd of graatmager. Hoe krijgen mensen dat toch over hun hart?”

Lockdown doet ratten in Londen oprukken naar buitenwij­ken: vrees voor ‘superrat­ten’ zoals in Parijs

25 februari De eerste lockdown in de lente van vorig jaar leidde al tot 51 procent meer rattenactiviteit in Engeland en dat steeg naar 78 procent tijdens de tweede lockdown in november. In Londen wordt gevreesd voor grote ‘superratten’, zoals die in het verleden al in Parijs en in New York opdoken.