Eksters gebruiken vogelwerende pinnen om nesten mee te maken: “Een soort ultieme revanche”

Ze zijn bedoeld als middel tegen vogels: de scherpe pinnen die je op veel gebouwen ziet. Maar eksters gebruiken ze juist in hun nesten, om zo andere soortgenoten te weren, ontdekten biologen van Naturalis en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam, “Ze zijn ons te slim af. Het is ook een soort ultieme revanche.”

Het begon allemaal met een bericht van een patiënt in een Antwerps ziekenhuis over een bijzonder eksternest, vertelt bioloog Auke-Florian Hiemstra van Naturalis. “Hij mailde: je moet komen kijken naar wat ik hier zie. Dus ben ik naar Antwerpen gereden. We gingen met een hoogwerker naar ongeveer de vierde verdieping, tot ik naast dat nest zweefde. Ik heb minutenlang met mijn mond open staan staren. Het is echt een krankzinnig bouwsel.”

Het nest – dat ongeveer een vierkante meter groot is – bevat 1500 scherpe metalen stekels: bij elkaar 50 meter aan antivogelpinnen. Op het dak zaten overal strips met die pinnen, behalve op het stuk dicht bij het nest. Daar zaten alleen de lijmresten nog. De ontdekking vormde de start van Hiemstra’s onderzoek naar het gebruik van dit soort materiaal in nesten, waar hij inmiddels al twee jaar aan werkt. In die tijd kwam hij meer voorbeelden tegen, in Enschede en Glasgow.

Slimme vogels

Normaal gesproken gebruiken eksters stekelige takken om hun nesten te beschermen, zoals meidoorn en sleedoorn, legt Hiemstra uit. Maar in steden, waar die takken vaak niet voorhanden zijn, zijn antivogelpinnen een goed alternatief. “Ze gebruiken die pinnen eigenlijk zoals ze door de mens zijn bedoeld: de ekster plaatst ze op het dak van het nest om andere vogels weg te houden van de eieren en jonkies.”

Volledig scherm Auke-Florian Hiemstra in Naturalis. © Alexander Schippers / Naturalis Kraaiachtigen (familienaam: Corvidae), waartoe ook de eksters behoren, zijn relatief slimme vogels, die ook bekendstaan om het gebruiken van gereedschappen. “Het zijn zelfs vogels die gereedschap kunnen gebruiken om aan gereedschap te komen, waarmee ze weer aan voedsel kunnen komen. Dus ze kunnen goed vooruitdenken”, zegt Hiemstra. “En eksters doen moeite voor nestmateriaal. Als ze een tak willen die nog vastzit aan een boom, dan kunnen ze die ook afbreken. De vogelwerende pinnen zijn over het algemeen goed vastgelijmd, maar als een ekster ze echt heel graag wil, dan krijgt hij ze wel los.”

Evolutionair voordeel?

Het nest in Antwerpen, waarnaar Hiemstra in eerste instantie minutenlang vol verbazing staarde, is “echt een onneembare vesting”. “Een bol van stekels, een soort egel. Een kraai komt daar niet zomaar in.” Wellicht niet verwonderlijk, aangezien de pinnen precies daarvoor gemaakt zijn: het weren van vogels.

Betekent dat ook dat inventievere bouwers een evolutionair voordeel hebben ten opzichte van hun meer traditionele soortgenoten? Dat vereist nog meer onderzoek, zegt Hiemstra. “Zulke extreme stekels vind je niet in de natuur.” Maar om erachter te komen of het echt zo is, zijn veel meer nesten nodig. Daarom raadt hij iedereen die een bijzonder of gek nest ziet aan er een foto van te maken en die naar Naturalis te sturen. “Dit verhaal was er niet geweest als niet iemand in Antwerpen mij had benaderd.”

Volledig scherm Het Antwerpense nest, nog in de boom. © Alexander Schippers / Naturalis

Breinaalden

Vogels gebruiken wel vaker door mensen gemaakte materialen. Als bescherming is bijvoorbeeld ook prikkeldraad aangetroffen. Al in 1933 vond men een kraaiennest met dit materiaal. En breinaalden.

Het eksternest uit Antwerpen is intussen verhuisd naar Nederland. Het wordt tentoongesteld in Naturalis. Hiemstra hoopt de komende tijd nog veel meer nesten te vinden voor verder onderzoek. “Ik kreeg toevallig vannacht nog een mail van iemand uit Scandinavië, die meer van dit soort nesten had gezien bij het onderhoud van bomen. Dus de eerste zijn al binnen.”