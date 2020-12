Eitjes tijgermug teruggevonden op snelwegparking in Namen

Sinds 2017 organiseert het ITG samen met het Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (RBINS) en onderzoeksinstelling BopCo een grootschalig monitoringproject rond de tijgermug. "Voorlopig heeft de tijgermug zich nog niet gevestigd in België en spotten we de tijgermug sporadisch in ons land", zegt onderzoeker Wim Van Bortel. "Al duikt de tijgermug wel steeds vaker en op meerdere plaatsen op."

Afgelopen zomer deden de onderzoekers een controle op vier snelwegparkings, omdat de mug ons land niet langer enkel via vliegverkeer bereikt. "Op één parking vonden we al eitjes van de tijgermug. Het is belangrijk dat we deze nieuwe importplaatsen goed monitoren. Het zal veel moeilijker zijn om de tijgermuggen te lokaliseren in ons land als ze meereizen via autoverkeer vanuit Duitsland en Frankrijk, dan loopt de verspreiding via de grote snelwegen naar de steden en gemeentes waar mensen wonen", vertelt Isra Deblauwe.