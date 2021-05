Egel komt het vaakst onder wielen van auto terecht in Vlaanderen

Grootste konijn ter wereld gestolen, Britse eigenaar looft ruim 1.000 euro uit

13 april ‘s Werelds grootste konijn - een exemplaar van meer dan 22 kilogram - is het afgelopen weekeinde gestolen uit zijn huis in Worcestershire, in het Verenigd Koninkrijk. Zijn baasje Annette Edwards is ontroostbaar en heeft een beloning van 1.000 pond (1.150 euro) uitgeloofd voor zijn terugkeer.