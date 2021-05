Eerste Tasmaanse duivels in het wild geboren op vasteland Australië

Verdwaalde grijze walvis duikt op nabij Mallorca

20 mei Een jonge grijze walvis die van de Stille Oceaan in de Middellandse Zee verzeild was geraakt, is opnieuw boven water gekomen in de buurt van Mallorca. De walvis, die Wally wordt genoemd, is sterk vermagerd en experts denken dan ook dat het moeilijk wordt om het dier nog te redden.