Eerste coronavaccin voor dieren geregistreerd in Rusland: waarom is dat nodig?

Microplas­tic aangetrof­fen in nieuw ontdekt kreeftje op 7 km diepte

24 maart Britse onderzoekers hebben microplastic gevonden in een nieuw ontdekte kreeft, op bijna 7 kilometer diepte in de Marianentrog ter hoogte van de Filipijnen. Dat meldt het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) vandaag. Er werden resten van vermoedelijk een PET-fles aangetroffen in de darm van het diertje.