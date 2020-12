“Eerste contact in acht jaar!” De eenzaamste olifant ter wereld is niet langer eenzaam

Het is gebeurd. Olifant Kaavan is niet langer de eenzaamste olifant ter wereld. De grijze kolos is maandag veilig en wel aangekomen in het olifantenreservaat in Cambodja en verkent nu volop zijn nieuwe thuis. Hij heeft er intussen ook al een soortgenoot ontmoet - voor het eerst in acht (!) jaar tijd. Dierenorganisatie Four Paws deelde een aandoenlijke foto van het allereerste slurfcontact.

“Het eerste contact in acht jaar! We kunnen hem nu officieel de ‘voormalig eenzaamste olifant ter wereld’ noemen!”, kirt Four Paws bij het innige beeld op sociale media. “Kaavan zien omgaan met andere olifanten is een ontzettend belangrijk moment voor ons, maar vooral voor hem. Het hele team is extreem geëmotioneerd en we kunnen niet trotser zijn.”

Jarenlang alleen

Kaavan verbleef jarenlang alleen als olifant en in slechte omstandigheden in de zoo van Islamabad. De Aziatische olifant kwam in 1985 op éénjarige leeftijd aan in de Pakistaanse stad, als vriendschapscadeau van Sri Lanka. In de eerste jaren had hij gezelschap van een soortgenoot, maar die overleed in 2012. De laatste jaren bracht hij dus moederziel alleen door. Het leverde hem de trieste titel van ‘eenzaamste olifant ter wereld’ op. Dierenactivisten brachten in 2015 onder de aandacht dat Kaavan ook nog regelmatig werd geketend.

In mei 2020 kwam de verlossing: dierenactivisten wonnen een rechtszaak over zijn situatie en een rechter bepaalde dat het dier naar een meer geschikte plaats moest overgebracht worden. Uiteindelijk werd de ideale plek gevonden: een olifantenreservaat in Cambodja waar al tachtig olifanten leven en waar Kaavan kan worden verzorgd door deskundig personeel. De hele verhuisoperatie kost ongeveer 250.000 euro en wordt betaald door de internationale dierenwelzijnsorganisatie Four Paws.

Kaavan in zijn krat op de luchthaven van Islamabad in Pakistan.

Zangeres Cher

In het reservaat kan de 36-jarige olifant nu een nieuw leven opstarten. Een mooi resultaat van een jarenlange campagne voor zijn herlocatie, aangevuurd door onder meer de Amerikaanse zangeres Cher. De popster stond maandag op het tarmac van de luchthaven in de Cambodjaanse stad Siem Reap om Kaavan na de lange vliegtuigreis te groeten en de dierenartsen te ontmoeten die hem hadden vergezeld. Cher was eerder ook al naar Pakistan afgereisd om daar de laatste dagen van de loebas mee te volgen.

De dierenartsen hadden de olifant onderweg bezig gehouden met eten, er was 200 kilo voedsel mee aan boord. “Hij zat rustig te smikkelen in zijn enorme transportkist, was niet gestresseerd, sliep zelfs een beetje”, liet dierenarts Amir Khalil van Four Paws verstaan aan de zangeres en aanwezige pers. “Hij heeft zich gedragen als een Frequent Flyer”, lachte hij. “De hele vlucht verliep rustig, en dat is al wat je maar kan wensen als je een olifant vervoert.”

Kaavan werd wereldwijd bekend doordat de Amerikaanse zangeres Cher zich om zijn lot bekommerde. De ster was er graag bij voor de spectaculaire verhuis van het dier.

Welkom

Het was al donker toen de olifant maandag laat dan eindelijk aankwam in het olifantenreservaat. De verwelkoming in Cambodja bestond onder meer uit een sappige fruittaart en een pad van bananenbladeren naar zijn nieuwe stek.

Volgens de Canadese olifantenexpert Darrick Thomson, die hielp bij de komst van Kaavan naar Cambodja, wordt de olifant nu stap voor stap geïntroduceerd bij zijn soortgenoten, om ongelukken te voorkomen. De eerste voorzichtige kennismaking met een andere olifant, vanop afstand, verliep in ieder geval al perfect. De verzorgers zijn er zeker van dat Kaavan zich snel thuis zal voelen.

Beeld van de aankomst in het reservaat.

Volledig scherm © AFP

Kaavan is nu niet langer de eenzaamste olifant ter wereld.

De olifant op ontdekkingstocht in zijn verblijf.

