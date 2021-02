Eerste bedreigde diersoort succesvol gekloond in VS

Elizabeth Ann werd geboren op 10 december 2020 en is de kloon van Willa, een in het wild gevangen zwartvoetbunzing waarvan de cellen in 1988 ingevroren en bewaard werden. Het doel is om weer meer genetische diversiteit in de populatie te introduceren.

De Amerikaanse martersoort was bijna volledig uitgestorven in het wild. In de jaren ‘80 werden nog enkele laatste wilde exemplaren gevangen. Zeven daarvan konden zich voortplanten en zijn de voorouders van alle zwartvoetbunzingen die nu in leven zijn.

Het genoom van Willa en dus ook Elizabeth Ann is drie keer meer divers dan het genoom van de huidige populatie. Dit betekent dat Elizabeth Ann nu de genetisch meest waardevolle zwartvoetbunzing in leven is. De hoop is om met haar te kunnen fokken. Met de technologie zal het mogelijk zijn om in de toekomst ook andere bedreigde diersoorten te redden.

