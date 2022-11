Een van ‘s werelds zwaarste vogels speelt voor apotheker met geneeskrachtige planten

Het is een eerder zeldzaam verschijnsel. Niet veel vogels doen aan zelfmedicatie, maar de grote trap of Otis tarda “heeft een voorkeur voor planten met chemische stofjes die antiparasitaire effecten herbergen”. Dat bewijst het onderzoeksteam van Luis M Bautista-Sopelana. Blijkbaar gaat de merkwaardige vogel in het bijzonder op zoek naar twee soorten planten die in de traditionele geneeskunde ook gebruikt worden. “De ene plant herbergt stofjes die protozoa en wormen doodt, terwijl de ander ook stofjes tegen schimmels bevat.” Dat staat te lezen in het vaktijdschrift Frontiers in Ecology and Evolution.