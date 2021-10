Eén van de twee laatste noordelijke witte neushoorns ter wereld moet uit de race stappen om soort te redden

“Het team heeft de beslissing genomen om de oudste van de twee nog overgebleven vrouwtjes, de 32-jarige Najin, op pensioen te laten gaan als donor van eicellen”, zo klinkt het in een statement van Biorescue. Haar leeftijd en ook tekenen van ziekte zijn daarbij mee in rekening genomen.

Haar dochter Fatu is nu de enige donor die nog overblijft in het kweekprogramma, dat erop gericht is om kunstmatig ontwikkelde embryo’s gemaakt van de eicellen van de neushoorns samen met bevroren sperma van overleden mannetjes te implanteren in draagmoeders van een andere, meer voorkomende neushoornsoort in Kenia. Zo hoopt men de noordelijke witte neushoorn, die overigens grijs is van kleur, van uitsterven te redden.

Volledig scherm Dochter Fatu (L) en haar moeder Najin (R). © REUTERS

U leest het goed, er zijn geen levende mannetjes meer - het laatste stierf in 2018 - en de enige twee nog levende vrouwtjes kunnen door omstandigheden geen eigen kalf voldragen. Dan moet de wetenschap ontzettend inventief en geavanceerd uit de hoek komen. De noordelijke witte neushoorn leefde vroeger nochtans veelvuldig en vrij rond in verschillende landen in Oost- en Centraal-Afrika. Maar hun aantal daalde sterk als gevolg van wijdverbreide stroperij voor hun hoorns. Tot op dit tragische punt.

Het Biorescue-team, geleid door onderzoekers van het Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research in Duitsland, is verwikkeld in een race tegen de tijd om ‘s werelds meest bedreigde zoogdier te redden. “We hebben al successen gekend met Fatu”, zegt een wetenschapper hoopvol aan Reuters. “Tot nu toe hebben we twaalf pure noordelijke witte neushoorn-embryo’s gecreëerd. We zijn optimistisch dat het project zal slagen.” Hoe moeilijk ook.

