Duitse jagers doden ‘probleemwolf’ niet ver van Nederlandse grens, uit roedel die al zo'n vijfhonderd schapen doodde

Voor het eerst in meer dan honderd jaar is in Duitsland een wolf afgeschoten die boerderijdieren zou hebben gedood. Het gaat om een vrouwtjeswolf uit een roedel die sinds 2018 al zo'n vijfhonderd schapen doodde. Jagers schoten het dier vorige week in de nacht van woensdag op donderdag dood, melden Duitse media.

Dat gebeurde met toestemming van het ministerie van Milieu van de deelstaat Nedersaksen. Het gaf in maart vorig jaar een vergunning af voor het doodschieten van de wolvin.



Ze maakte volgens het ministerie deel uit van een roedel die in zijn territorium sinds 2018 al zo'n vijfhonderd schapen doodde. De wolven sprongen daarbij verschillende keren over de ongeveer 1,20 meter hoge hekken die de schapen moesten beschermen. Eén schapenboer alleen al leed tot nu toe een schade van ongeveer 50.000 euro.

DNA-onderzoek

De laatste aanvallen op boerderijdieren vonden plaats op 10 oktober en 12 november 2020, schrijft het deelstaatministerie in een bericht op haar website. In het bericht staat niet of de vrouwtjeswolf zelf ook schapen doodde. ‘Betrouwbare identificatie van een wolf in het veld is niet honderd procent mogelijk. Dit kan alleen door te kijken naar de samenhang in tijd en ruimte bij de dodelijke aanvallen’, luidt het. DNA-onderzoek kan daar wellicht meer duidelijkheid in scheppen.

Het ministerie zegt ook niet waar de wolvin werd doodgeschoten. Volgens de regionale nieuwssite Ems-Vechte-Welle gebeurde dat bij Löningen tussen Meppen en Cloppenburg, zo’n 60 kilometer over de grens met Nederland.

Beschermd

Het doodschieten van de wolvin is volgens het deelstaatministerie in overeenstemming met de Duitse federale Natuurbeschermingswet. Wolven zijn in Duitsland beschermde dieren en mogen slechts in enkele gevallen doodgeschoten worden.

In de deelstaat Nedersaksen zijn nog meer wolven ‘vogelvrij verklaard'. Daaronder een mannetje uit dezelfde roedel als het nu gedode vrouwtje. In april 2016 werd in Nedersaksen een jonge wolf doodgeschoten. Die had geen boerderijdieren aangevallen maar kwam te dicht bij mensen, wat afschieten eveneens rechtvaardigt.

Volledig scherm Schapen in een wei omgeven door speciale beschermingsnetten tegen wolven in Baden-Wuerttemberg. Ter illustratie. © Sebastian Gollnow/dpa

Kritiek

Een afgevaardigde van de Groenen in het deelstaatparlement uit kritiek op het afschieten van de wolvin en vraagt zich af of de jagers legaal handelden. “Door de ‘geheimhouding’ van het Milieuministerie kon de rechter van tevoren niet toetsen of voldaan was aan de strikte voorwaarden voor het doden van de vermeende probleemwolf”, zegt Christian Meyer (Bündnis 90/Die Grünen) in de Tageszeitung.

Meer aanvallen

In Nedersaksen leven volgens de jagersvereniging al 35 roedels en twee wolvenparen in het wild. Het aantal aanvallen op boerderijdieren steeg van 85 in 2016-2017 tot 242 in 2019-2020.

Eigenaren van boerderijdieren en verenigingen van boeren eisen daarom dat er meer wolven worden afgeschoten en dat de bovengrens wordt verhoogd. Volgens natuurbeschermers is de optimale wolvenpopulatie in de deelstaat nog lang niet bereikt, aldus de krant.