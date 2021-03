“Duitse herders Joe Biden weg uit Witte Huis na agressief gedrag”

Bidens hond Major krijgt eigen 'indogurati­on' als eerste asielhond in het Witte Huis

11 januari Joe Biden is niet de enige die binnenkort op ceremoniële wijze welkom geheten wordt in het Witte Huis. Ook zijn Duitse Herder Major krijgt een eigen feestje. De nieuwgekozen president adopteerde asielhond Major in 2018 van de Delaware Humane Association (DHA) in Wilmington, North Carolina. Op de inauguratie op 20 januari zal hij officieel de eerste asielhond zijn die intrek neemt in het Witte Huis. Ook Bidens andere hond Champ verhuist mee.