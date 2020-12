Duitse douane vindt reptielen in snoep, souvenirs en speelgoed

Snapper van maar liefst 81 jaar is oudste vis ooit aangetrof­fen in koraalrif

2 december Een niet nader genoemde snapper van de soort Macolor macularis is met een leeftijd van 81 jaar voor zover bekend de oudste tropische koraalvis ooit gevonden. Het was het Australian Institute of Marine Science die de straalvinnige zoutwatervis in 2016 bovenhaalde bij de koraalriffen Rowley Shoals in de Indische Oceaan, op zo’n 300 km van de Australische stad Broome.