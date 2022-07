Dubbel zo veel dode zeehonden aangespoeld op Belgische kusten in 2021

In 2021 zijn 101 dode zeehonden aangespoeld op de Belgische kusten, een verdubbeling van het aantal in 2020. Visnetten bleken daarbij een grote boosdoener. Dat blijkt uit een nieuw “zeezoogdierenrapport” van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, SeaLife Blankenberge en de Universiteit van Luik.

Voorgaande jaren lag het gemiddeld aantal aangespoelde dode of stervende zeehonden op 44. In 2013 was er slechts sprake van 25 dood aangespoelde zeehonden. De toename in 2021 hangt volgens het rapport samen met de stijgende populatie zeehonden in het zuidoosten van Engeland, waardoor de dieren ook steeds vaker in Belgische wateren en stranden te zien zijn.

“Onthoofdingen”

Toch is de toename van de populatie zeehonden geen sluitende verklaring voor de stijging in 2021. Veel dieren vertoonden namelijk verwondingen aan de nek en kop. Eerst werd aan “onthoofdingen” gedacht, wat veel opschudding teweegbracht. Na onderzoek bleek het te gaan om “onbedoelde bijvangst van professionele visserij”, aldus het rapport. De dieren raken vast in de netten waardoor ze verdrinken. Het ophalen van de netten kan vervolgens ernstige verwondingen veroorzaken bij de zeehonden, waardoor het lijkt alsof de dieren “onthoofd” werden. Toch zou de stijging de populatie zeehonden niet in gevaar brengen.

Daarbovenop spoelden in 2021 ook 74 bruinvissen dood aan. Maar dat is volgens het rapport een “gematigd jaar”. De helft van het aantal bruinvissen waarvoor een doodsoorzaak gevonden werd, stierf na een aanval van een zeehond. SeaLife Blankenberge ving ten slotte achttien zeehonden op. Vaak moeten ze de dieren verzorgen voor bijtwonden, verwondingen door visnetten of ander afval in de zee. Dertien zeehonden werden weer vrijgelaten.