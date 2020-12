Drones en vuurwerk ingezet tegen berenplaag in Japan

De infraroodcamera's op de onbemande tuigen kunnen beren spotten die zich in het donker of in het hoge gras hebben verstopt. Zodra een beer wordt gedetecteerd, wordt het dier verjaagd met vuurwerk, zo schrijft Nihon Keizai Shimbun.

In Japan neemt het aantal meldingen van incidenten met beren, waarbij mensen gewond raken, toe. Dat is niet alleen in Ishikawa het geval. Zo is in de provincie Niigata het "berenalarm" van kracht.