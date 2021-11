Drie sneeuwluipaarden overleden aan coronavirus in zoo in Nebraska

Franse ambassa­deur redt de vogel van Afghaans meisje en deelt ontroerend verhaal

De Franse ambassadeur van de Verenigde Arabische Emiraten raakt op Twitter een gevoelige snaar met zijn verhaal over een meisje dat Afghanistan met haar trouwe vogel wilde ontvluchten. De vogel mocht vanwege hygiënemaatregelen niet mee op een vlucht naar Frankrijk, waarop de ambassadeur zich over het dier ontfermde. In een ontroerend Twitterdraadje, dat door duizenden mensen wordt geliket, vertelt de ambassadeur over de bijzondere vriendschap die tussen hem en de vogel is ontstaan.

6 oktober