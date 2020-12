Drie sneeuwluipaarden in Amerikaanse zoo besmet met corona

Koningspin­guïn Oma op recordleef­tijd overleden in Duitse zoo

18 november De dierentuin in Wuppertal treurt om de dood van koningspinguïn Oma. Het dier werd minstens 46 jaar oud, terwijl exemplaren in het wild doorgaans maar een jaar of 20 leven. Ze was met afstand de oudste koningspinguïn in dierentuinen wereldwijd, aldus de Duitse zoo. Het record zou nu in handen zijn van een 37-jarig exemplaar.