Drie puppy’s in kinderrugzak achtergelaten in Nederland: “De navelstreng zat er nog aan”

Ook vleermui­zen houden zich aan de afstandsre­gel (als ze ziek zijn)

27 oktober De afstandsregel is één van de basisregels die gelden in de strijd tegen de coronapandemie. Het doel van deze regel is de verspreiding van het virus te dwarsbomen. Een simpele regel waar velen het moeilijk mee hebben, maar bij sommige soorten in het dierenrijk wordt deze techniek automatisch toegepast. Zo blijkt uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Behavioral Ecology, dat vampiervleermuizen minder tijd doorbrengen met soortgenoten zodra ze ziek zijn.